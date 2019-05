Anteprojeto quer instituir disciplina de Agropecuária em escolas rurais

Uma comissão de gestores em políticas públicas e de técnicos em gestão pública foi recebida pelo Governo do Estado do Acre, no Gabinete Civil, nesta quarta-feira, 15, para definir um cronograma de reuniões, visando a atender as reivindicações das duas categorias quanto a suas carreiras.

O reenquadramento da classe, isonomia salarial e as verbas decorrentes de promoções por tempo de serviços foram algumas das reivindicações dos trabalhadores expostas ao governador do Estado do Acre em exercício, Major Rocha, na reunião com a presença também do secretário do Gabinete Civil, José Ribamar Trindade.

“Ouvimos as suas preocupações e vamos colocar em prática a efetividade de cada uma das reivindicações”, afirmou Rocha.

Enquanto que o enquadramento é uma reivindicação de 2016, o reenquadramento e a isonomia salarial são de 2017, ou seja, ambas ainda da administração do governo passado.

“É o início de um processo pelo qual necessitávamos de atenção e eles [os técnicos do governo] estão empenhados”, comemorou Estéfano da Costa Vieira, coordenador geral dos Técnicos em Gestão Pública, dentro do Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e dos Técnicos de Gestão Pública do Estado do Acre.