Acre tem 23 museus; só dois estão na Semana Nacional do Museu

Com a maioria de seus museus abandonados, o Acre terá apenas o Centro Cultural do Tribunal de Justiça do Acre e o Palácio Rio Branco representando o Estado na 17ª Semana Nacional de Museus, que ocorrerá de 13 a 17 de maio. Semana é uma realização do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) com o objetivo de valorizar os espaços destinados à preservação da memória de um povo. No Acre são vários desses ambientes – de acordo com a Wikipedia, o Acre possui hoje 23 instituições museológicas, divididas por seis municípios. A capital do estado, Rio Branco, concentra a maior parte dos museus (catorze, ou 60,9% dos museus acreanos). A lista engloba, além de museus os acervos públicos, centros científicos, espaços culturais e reservas naturais em conformidade com a definição de museu do Conselho Internacional de Museus. No entanto, apenas dois estarão na Semana Nacional de Museus.

Com a temática “Museus como núcleos culturais – O futuro das tradições” a edição deste ano traz 1.114 instituições de cultura de todo país à Semana. Pretendem oferecer ao público atividades especiais como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes entre outras.

O ac24horas buscou contato com a direção da Fundação Elias Mansour, responsável pela política de cultura do Acre mas não obteve sucesso.

Acompanhe a programação no portal do Ibram: www.ibram.org.br