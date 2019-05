Os mais novos desconhecem. Mas, houve um tempo em que, cada viagem que um governador fazia para Brasília em busca de recursos federais, dizíamos que o Acre vivia a politica do pires na mão. O mesmo que pedir esmolas. Não sei bem, mas acho que foi coisa do Zé Leite, Aloisio Maia ou mesmo do Garibaldi Brasil. Diziam que o Acre era o filho enjeitado da União. E era mesmo.

Pois bem, entre algumas coisas boas que o governo do PT prometeu e fez foi acabar com a politica do pires na mão. Coisa do seu Jorge Viana. Se elegeu governador, procurou o presidente FHC e dona Ruth Cardoso e fez uma boa parceria para indignação de alguns petistas, socialistas e comunistas. Menos o Edvaldo Magalhães. Com a eleição e reeleição do Lula a estrela do Acre começou a aparecer na constelação da bandeira nacional. Veio a Dilma e sua desastrada reeleição…e o golpe. O reino já havia sido tomado pelas trevas da corrupção. Foi o caos.

O clã dos Bolsonaros prometeu dissipar as trevas. Ganhou a eleição, mas o Acre voltou a politica do pires na mão. Porém, muita coisa mudou como, por exemplo, as emendas parlamentares impositivas que a União é obrigada a repassar. Entretanto, tem um corpo estranho nesse meio: o ministro Paulo Guedes. Ao que parece, por ele, o Brasil devolveria o Acre para a Bolívia e pediria desculpas pela demora. A bancada federal tem que olhar para Bolsonaro como presidente e não como mito. A eleição acabou. O Jair não incluiu o Acre na lista dos Estados que devem ser socorridos financeiramente. É bom não ir se acostumando a volta do pires na mão. É uma indignidade!

. Ou o governo acreano não precisa desse socorro ou está sofrendo discriminação por ser um Estado pequeno, pobre com apenas sete votos na reforma da previdência que tramita na Câmara Federal.

. Estados ricos como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro serão contemplados porque tem os votos que o Paulo Guedes precisa. Não estou inventando nada.

. É o que me disse o senador Sérgio Petecão (PSD).

. A bancada federal do Acre terá que se posicionar.

. O dilema da bancada é que quando se fala no “mito” é como se realmente ele fosse o capitão América, que vai nos salvar de um ataque marciano.

. Ele e o Donald Trump.

. Nesse enfrentamento deve se colocar de lado os costumes, valores, debate imoral sobre a moral, quem é gay, bissexual, lésbica, hetero ou trans.

. A questão é dinheiro, grana, bufunfa, Plata, cobre, o vil metal para tirar o Acre do mapa da pobreza, da fome e da miséria.

. Senadores e deputados federais devem demostrar de que lado estão: Se do lado da população acreana ou se do vendedor de terrenos na lua, o senhor Paulo Guedes.

. A palha foi queimada, vamos ver o que restou da verdade.

. Na Uninorte estão recriando o movimento “Volta Cabide”.

. Era só o que faltava para as eleições municipais serem atrativas.

. Valdir Cabide e Montana Jack seria uma boa dupla de atacantes na Câmara Municipal.

.Por falar em eleição municipal, a prefeita Socorro Neri (PSB) tomou gosto e será candidata à reeleição.

. Só falta tapar da política com o PT e PC do B, da cidade está tapando.

. Petistas e comunistas devem saber que a prefeita Socorro não vai dialogar politicamente como a FPA fazia.

. Ela não veio da finada FPA, nasceu no MDB, passou como relâmpago pelo ninho tucano e se agasalhou no PSB.

.Portanto, a forma e o conteúdo são diferentes.

. O modus operandis, entendes, professor Cuca?!

. Quem é o Cuca?

. O marido da Cuca, pais do Cuca, que trabalha no shopping.

. Os olhos do povo estarão voltados para os deputados da base do governo hoje.

. Saber se o café de sexta-feira passada estava doce ou amargo.

. O desastre seria maior se os deputados Nicolau Junior (Progressista) e Luís Gonzaga (PSDB) não estivessem a frente da Mesa Diretora.

. Vai uma crítica séria e construtiva ao governador Gladson Cameli:

. Antes de qualquer decisão com graves consequências para o governo como a exoneração de secretários converse com o Ribamar.

. Evitaria dissabores!

. É vero!

. Bom dia!