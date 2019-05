Vereador cancela evento de Dia das Mães após ter bolo queimado

Um vereador do município de Cruzeiro do Sul, situado no Vale do Juruá, não conseguiu realizar o evento de Dia das Mães nesse domingo, 12, da maneira como havia programado. Isso porque, segundo informações repassadas a sites do município, o bolo que seria servido ao público durante a comemoração teria queimado e o vereador Chaguinha do Povo decidiu cancelar a festa.

A festa em homenagem às mães iria ocorrer numa quadra de esportes localizada no bairro do Cruzeirinho, local em que o parlamentar recebeu mais votos para sua eleição. O local estava, inclusive, com uma faixa fixada parabenizando as mulheres pelo dia das mães.

Segundo moradores da região, a decepção foi grande por não ter sido contemplada com o evento, já que várias mulheres se programaram para participar da solenidade em comemoração ao Dia das Mães.

A informação de que a festa teria sido cancelada porque o bolo que seria consumido havia queimado não convenceu o povo. O vereador foi procurado para falar sobre o caso, mas até o momento não se pronunciou.