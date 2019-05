Só 1,7% das presas gestantes no Acre ganharam regime de prisão domiciliar

Seguindo o cronograma e critérios do Programa Nota Premiada, a Prefeitura de Rio Branco realiza a entrega da premiação mensal de oito prêmios no valor de R$ 1 mil, cada, nesta terça-feira, 14. A cerimônia de premiação ocorrerá às 9 horas, no auditório da Prefeitura, localizada a Rua Rui Barbosa.

No final do ano de 2019, as pessoas tomadoras de serviços que solicitarem as notas fiscais concorrerão a dois prêmios especiais: 1º prêmio – Um cheque de R$ 10 mil, 2° prêmio – Um veículo de fabricação nacional, tipo passeio, zero km.

Com isso, a Prefeitura busca estimular ao cidadão a exigir a emissão de nota fiscal. O secretário municipal de Finanças do município, Edson Rigaud, esclarece que quanto mais notas o participante do programa exigir, mais chances terá de ganhar prêmios.