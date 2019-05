Passagem de frente fria provoca chuvas em regiões do Acre

Na maior parte do estado do Acre, as temperaturas baixaram desde a passagem de uma frente fria que chegou ao estado neste domingo, dia 12. A onda de frio polar provoca pancadas de chuvas desde ontem. Nesta segunda-feira, 13, as temperaturas em Rio Branco variam entre máxima de 24° C e mínima de 16° C.

O tempo será encoberto e pode continuar provocando pancadas de chuvas em todas as regiões, segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). A passagem de um frente fria pelo sul do Brasil provoca um fenômeno já conhecido na região como friagem.