Jéssica Sales celebra ordem de serviço de R$ 6 milhões para ramais em Cruzeiro do Sul

Moradores do município de Cruzeiro do Sul estão insatisfeitos com a situação estrutural e de limpeza no cemitério público da cidade. O cemitério municipal Jardim da Paz, segundo a população, sofre com marcas de abandono. Conforme denúncia ao site local juruáonline, vários furtos foram registrados, os banheiros não apresentam as mínimas condições para serem usados, falta pintura e segurança no local.

O pedreiro Edson da Silva, que está construindo um túmulo, disse que a água usada na construção está sendo comprada, pois no cemitério não tem. “A água não chega e mesmo se tivesse, não tem caixa pra armazenar, então está abandonado mesmo”, disse.

A dona de casa Maria do Nascimento mora em Mâncio Lima e foi fazer uma visita no túmulo de familiares. Ela conta que desiste pela dificuldade. “Eu quase voltei com medo de uma cobra me morder e tive que voltar”, afirmou.

O cemitério tem apenas um coveiro, que não é suficiente para fazer limpeza do espaço, higiene dos banheiros e manter a segurança no local. A situação não é diferente no cemitério São João Batista, o primeiro construído na cidade, onde os túmulos estão sendo cobertos pelo matagal e mesmo localizado na região central da cidade, a limpeza não é feita regularmente.