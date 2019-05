Fiocruz está com inscrições abertas para curso online gratuito na área da saúde

O incêndio que atingiu parte do prédio do Instituto Federal do Acre (Ifac) de Cruzeiro do Sul no dia 30 de abril, além de danos materiais, ainda prejudica o andamento das atividades da instituição. A previsão era de retomar as aulas no último dia 6 de maio, mas não foi possível devido aos serviços de reconstrução do bloco consumido pelo fogo ainda estarem ocorrendo.

Mesmo com o atraso no decorrer das aulas, a instituição garante que o calendário acadêmico está sendo readequado para não causar prejuízos ao ano letivos dos estudantes. Por enquanto, a administração do Ifac, que ficou completamente destruída pelo fogo, está sendo montada noutro bloco, para então recomeçarem as atividades.

Pelo menos até o próximo dia 18 de maio, não há previsão de retorno. Segundo o diretor do Ifac, Bráulio Medeiros, “vamos reunir nosso corpo docente e técnico para ver como está a estrutura e decidir a data de retorno. Queremos que retorne na semana que vem, mas ainda não temos essa certeza”, disse.

A perícia técnica ainda investiga o que pode ter ocasionado o incêndio. O Corpo de Bombeiros local acredita que as chamas podem ter sido provocadas devido a um curto circuito na parte elétrica do prédio.