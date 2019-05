Cutuca o boi que ele anda!

Os deputados fizeram um bom debate em torno da criação da CPI da Energisa para investigar prováveis abusos na conta de energia elétrica. Não faltou encontros e desencontros. Confusão, na verdade! A oposição emplacou a da Energisa. Os contrários acabaram emplacando mais duas CPI’s: a do Pro-Saúde e dos empréstimos consignados. A questão é que os dias e semanas estão passando e não se fala mais no assunto. Aos poucos, vai saindo da pauta, caindo no esquecimento. Como dizia meu avô lá no Seringal Carmem, colocação Cachoeira: “Filho, se não cutucar o boi não anda”.

Cabe aqui uma pergunta: Há razão para cutucar e fazer o boi andar puxando a zorra. Sim, há! No caso do boi Energisa, assim que a Eletroacre foi comprada pela empresa a conta deu um salto de mais de 20%. Senadores, deputados federais e estaduais conseguiram uma reduçãozinha de pouco mais de 2%. Como diz a Zefa da pensão no mercado: Consolo!

_ Anunciaram a mudança de bandeira da verde para amarela indicando que, acima de 100 kw, a continha vai é subir de novo. Portanto, cutuca o boi, filho! Faz essa CPI andar.

As CPI’s do Pró-Saúde também precisam acontecer. O atual governo deixou vazar que salários estratosféricos eram pagos a pessoas que nada tinham a ver com a Saúde. Os deputados da base têm o dever de fazer esse boi andar. A dos Consignados virou uma verdadeira caixa preta. O certo é que os servidores estão encalacrados nos Bancos e Financeiras pagando juros exorbitantes sem ter recebido salários de novembro e dezembro, além do 13º que o governo vem pagando como pode. Os servidores e a população pagam suas contas com juros, mas não recebem o que lhe devem com as devidas correções. Portanto, esses dois bois também têm que andar! Cutuca o bicho!

. Sábado conversei com o governador Gladson Cameli (Progressista) nas dependências da rádio Aldeia.

. Foi claro como a luz do dia quando disse que ninguém, absolutamente ninguém, é dono de cargo no governo.

. Pisou na bola, roda!

. Está se vendo!

. Há dias a coluna vinha alertando a falta de habilidade política do secretário Paulo Wadt (técnica tem de sobra) na trombada com os tucanos.

. Para quem não sabe o bico do tucano corta fundo!

. Me disse também que está ansioso, com pressa mesmo, de começar a tocar obras por todo o Acre fazendo a economia funcionar.

. Precisa, e muito, o desemprego está castigando a população do Acre mesmo sabendo que é desdobramento da crise na economia brasileira.

. Agora tudo depende da reforma da previdência!

. Minha preocupação é:

. E se não for apenas isso como foi no caso da reforma trabalhista que, se aprovada, as empresas iriam gerar milhares de empregos?

. Pois é, não gerou empregos, fez foi aumentar!

. Na ocasião senadores e deputados federais votaram na reforma trabalhista, na PEC que congelou os investimentos por 20 anos em Saúde, Educação, Segurança e etc…

. Pensou que o povo tinha esquecido, esqueceu não Luís do boi!

. A máquina do tempo se inverteu:

. A ponte que ligaria o Brasil ao futuro, ligou foi ao passado, ao atraso, a fome, a miséria, a concentração de renda e ao endividamento das famílias.

. Ufa!

. Mas, nem tudo é notícia ruim!

. Em Brasiléia, por exemplo, a prefeita Fernanda Hassem vem mostrando que trabalhar com seriedade e planejamento dá muito resultado.

. Recentemente promoveu o Brasileia Mais Saúde, um programa com médicos especialistas e enfermeiros que permitiu atender mais de mil pessoas do município, com consultas, realização de exames e distribuição de medicamentos.

. Fernanda Hassem também prepara uma grande ação de verão, que será lançada nos próximos dias. Com a diminuição das chuvas será possível intensificar o trabalho de recuperação de ruas, drenagem e limpeza da cidade.

. A ação será custeada com recursos próprios do município, mais um exemplo da boa aplicação dos recursos púbicos.

. O ex-prefeito Marcus Alexandre como bom, moderado e equilibrado evangélico, compareceu a Marcha para Jesus.

. Quem o criticava por ter se tornado crente apenas em busca de votos, deu com os burros n’água!

. A questão espiritual de uma pessoa só a ela pertence, é de foro íntimo!

. Como diz o governador:

. “Seje a religião que seje”!

. Quem conheceu pessoalmente o governador Orleir Cameli sabe que ele falava do mesmo jeito, vicio de linguagem familiar.

. Todos nós temos!

. Boa segunda!