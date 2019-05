“Bancada federal deve pressionar Bolsonaro por ajuda financeira”, diz Sérgio Petecão

O 1° secretário do Senado, Sérgio Petecão (PSD) se disse surpreso com o fato do Estado do Acre não está na lista de ajuda financeira do governo federal. “vamos reunir a bancada e cobrar do presidente Bolsonaro o socorro financeiro para o Acre, isso deve ser coisa do Paulo Guedes”.

De acordo com Petecão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está cabalando votos para a reforma da previdência. “São Paulo tem 70 deputados federais e o Acre só oito”, acentuou, explicando a prioridade do governo Bolsonaro para ajudar Estados como Minas, Rio e São Paulo.

Para ele, o maior desafio do governador Gladson, do vice Rocha e da bancada federal é trazer ministros para conhecerem a nossa realidade. “Já convidei o Sérgio Moro para vir ao Acre”. Petecão se encontra no Acre participando do Iterlegis quando participam vereadores de todo estado. Acontece na Assembleia Legislativa.