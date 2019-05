Adolescente de 17 anos leva tiro na cabeça em assalto após sair de baile funk

Em sua primeira participação no programa de rádio ‘Fale com o Governador’, na manhã deste sábado, 11, a senadora Mailza Gomes (PP) destacou a implantação do primeiro Parque Tecnológico do Acre. Fruto de empenho em parceria com a secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, o projeto prevê o envolvimento de 26 apoiadores, com objetivo de fomentar o desenvolvimento socioeconômico do estado.

Para a senadora, a parceria com as universidades, Ministério da Educação, Ministério da Economia, empresas privadas e governo do estado é fundamental para o sucesso do Parque. “A ideia é desenvolver estratégias de inovação e conhecimento para gerar economia, emprego e renda ao Acre”, disse.

Mailza também falou sobre a proposta da reforma da previdência, segundo ela, extremamente necessária para a continuidade das ações do estado e do país. “Temos acompanhado os desafios que o Acre e o Brasil tem passado. O importante é fazer o bem para o país. As decisões que devem ser tomadas e vou contribuir para apoiar as decisões que nossos governantes sugerirem necessárias e que forem possíveis”.

No Acre, a ideia é ampliar o incentivo a inovação tecnológica e o desenvolvimento científico e econômico da região com a implantação do Parque. “Iremos trazer oportunidades de negócios, conhecimento e consequentemente o desenvolvimento econômico, tendo em vista a grande biodiversidade que o estado possui”, completou.