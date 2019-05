Uma lição histórica!

A Frente Popular, capitaneada pelo PT, passou 20 anos no poder no governo do Acre estendendo seus domínios para prefeituras e outras instituições. Durante os mandatos de Jorge Viana costumava se dizer: “Tá tudo dominado”! Estava mesmo. Além da organização, planejamento e unidade, a FPA tinha alguns princípios fundamentais para o sucesso como, por exemplo, nenhum secretário de estado, presidente de empresa ou autarquia poderia ser candidato a deputado estadual ou federal. Dois episódios marcaram nitidamente essa regra. Jorge Viana tirou o próprio amigo Edilson Cadaxo da Eletrocre, porque queria ser candidato a deputado federal e o governador Binho Marques fez o mesmo com José Bestene, que deseja ser estadual. Esse princípio norteou a política do governo petista dando segurança aos aliados e mantendo a coesão na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Acontece que alguém do PT teve a infeliz ideia de quebrar a regra permitindo que secretários, presidentes de empresas e autarquias concorressem com os liados do Legislativo aqui e em Brasília. Pude testemunhar pessoalmente a revolta, a choradeira e o estrebuchamento. Dizem até que fui vítima desse processo, mas nunca encarei assim. Os demais deputados, não! Par eles foi um Deus nos acuda concorrer com os secretários de governo montados em esquemas nas Secretarias mais poderosas do Estado. O resultado foi óbvio: Secretários se elegeram e os aliados foram caldo de piranambu e matar pium em Manacapuru.

Moral da história: o governador Gladson Cameli (Progressista) quer um pouco de paz na Assembleia, oriente seus secretários e não sairem candidatos em 2022. Em 2020, eleição municipal é diferente: nenhum deputado da base vai concorrer com secretário, ao contrário vai é apoiar o seu candidato que sair do colete. Só lembrando que a prefeita Socorro Neri (PSB), apoiada pelo PT e PC do B, estará no 2º turno.

. A seriedade de um governo não está no número de denúncias feitas contra ele, mas nas providências que são tomadas para investigar e punir os que se atrevem a prevaricar.

. Sabe o que é prevaricar, Zé do Bode!

. É o que a viúva do Euclides da Cunha disse no final da vida depois de ter casado com o homem que matou o Euclides e o filho mais velho dela.

. “Eu não prevariquei, eu amei o Dilermando”!

. O que o amor não faz, né!

. Então, o amor ao dinheiro faz o cara prevaricar e dizer na Polícia Federal:

. “Doutor, eu não prevariquei, eu amei o mardito”!

. Certo o governador mandar apurar denúncia de suposto pagamento de propina em sua gestão, assim é que se faz.

. Prefeitos que participaram do encontro em Cruzeiro do Sul voltaram empolgados com a gestão da prefeita Idelcleide Cordeiro.

. Ops!

. Prefeito Ilderlei, é que os nomes são muito parecidos!

. Brincadeiras à parte, os prefeitos relataram que Ilderlei melhorou muito a imagem junto à população e que a irmã, Idelcleide, tem ajudado muito na boa gestão.

. Sorte dele!

. Presidente, governador e prefeito precisa de pessoas hábeis e corretas aos seus lados.

. O Gladson Cameli tem o Ribamar Trindade!

. O presidente da Assembleia Legislativa tem a advogada Evelena, que lhe respalda as ações juridicamente.

. Claro, tem os assessores diretos da Mesa Diretora durante as sessões!

. O presidente Bolsonaro poderia ter a mulher Michele, mas prefere o filho, Carlos Bolsonaro que só faz titica de galinha junto com o astrólogo Olavo de Carvalho.

. Dona Conceição reclamado que, “quando eu fizer comentário sobre a miséria, fome, desemprego no Brasil não devo dizer: chama o Luís Inácio”.

. Tá bom dona Ceiça, desculpe:

. Chama o Silva, então!

. Só não vou chamar o Aécio Neves, o Eduardo Cunha, o Serra e o Alckmim!

. A ex-presidenta Dilma também não chamaria mais não, parece que tem um parafuso frouxo na cabeça.

. A Dilma, pela sua própria história, fortaleceu os direitos humanos e afrouxou no combate ostensivo ao crime, a violência, a essa carnificina toda.

. Deu no que deu, as facções dos presídios do Rio de Janeiro e São Paulo se espalharam para o Brasil todo e ainda pariram filhas no Norte e Nordeste.

. A república grega deteriorava, o povo não tinha esperança, governos muito ruins, surgiram os estoicos.

. O que é estoico?

. É a pessoa aguentar o pau da vida no lombo, no pescoço, nas zurelhas, nos rins, na costela no espinhaço, nas pernas e manter a serenidade, a tranquilidade, ser resiliente e muito mais.

. O alemão doidão Nietzsche disse que a pessoa tem que amar o seu destino com todo amor: dores, alegrias, tristezas, prazeres e sofrimentos porque vão se repetir sucessivamente por toda a eternidade inúmeros vezes, infinitamente. (Deusulivre)

. Amor Fati (do latim, amor ao destino)

. “Seje qual seje o destino”, como diz o nosso governador na sua simplicidade.

. Passando ontem pela Vila Acre vi as máquinas do governo numa grande operação tapa buracos!

. É isso que o povo quer, obras, serviços!

. A briga dos deputados com o governo só interessa

. “A desgraça do pobre é a necessidade, do rico o tédio”!

. Um bom sábado!