Região do Amazonas na divisa com o Acre em risco de desastres naturais, diz Cemaden

Uma grande área no Amazonas na faixa de divisa com o Estado do Acre está sob risco geo-hidrológico neste fim de semana segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Essa região está situada nas bacias hidrográficas dos rios Juruá, Purus, Madeira, Solimões e Negro, há municípios em que o nível do rio já atingiu a cota de transbordamento. No entanto, é baixa a possibilidade de ocorrência de novos processos hidrológicos.

Veja o mapa com a previsão de alagações para este sábado (11).