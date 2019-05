PRF prende dupla de foragidos na BR-317 que vinha em táxi pra roubar na capital acreana

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão dos foragidos na noite desta sexta-feira, 10. Edileudo Farias da Silva, de 27 anos, e Francisco Rones da Silva, de 23 anos, foram detidos e com eles os agentes da PRF encontraram uma arma de fogo. A abordagem ocorreu no Km 97, da BR-317, no município de Senador Guiomard (AC).

Os agentes da PRF deteram a dupla abordara um táxi que vinha de Plácido de Castro (AC) em direção a Rio Branco.

Dentre os viajantes, dois homens afirmaram ser colegas; porém, o uso de casaco, em um dia muito quente, e a atitude desconfiada por parte de um deles, fundamentou a suspeita que levou a Equipe PRF a submetê-lo à busca pessoal. Foi encontrado na cintura do indivíduo, escondido sob a roupa de frio, um revólver de uso restrito, calibre 357, carregado com seis munições.

A princípio, o outro homem se identificou com um nome que depois os policiais confirmaram ser na verdade de outra pessoa. Ao constatar a real identificação do indivíduo, foi ainda encontrado mandado de prisão aberto para ambos os homens. Um era evadido do sistema prisional, com quebra de tornozeleira eletrônica e tinha sido preso por roubo, e o outro, que estava com a arma, era procurado pela justiça também por roubo. Indagados sobre a arma de fogo, eles assumiram a propriedade do ilícito e que estavam vindo para Rio Branco (AC) com o intuito de realizar outros roubos e que pertenciam a um grupo criminoso.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os foragidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Com informações da PRF