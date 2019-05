Previsão do tempo: Dias das Mães com ameaça de chuva e temperaturas amenas

O fim de semana do Dia das Mães terá sol, calor e chuva na Região norte do País. Neste sábado (11) as áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuva a qualquer hora do dia no norte do Amazonas e do Pará, Roraima e Amapá. Chove forte nas demais áreas e não se descarta alguns temporais, inclusive no Acre. No domingo (12) Dia das Mães, os ventos mudam de direção e as nuvens carregadas se espalham sobre o Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. Nestas localidades, chove a qualquer hora do dia e a temperatura cai. Apenas o centro-sul Tocantins terá um sábado com sol forte, tempo seco e muito calor.

O acumulado de chuva entre o período de 11 a 15/05 mostra que os maiores volumes ficam concentrados em áreas mais ao norte da Região.