Prefeitura de Brasileia e Ufac realizam parceria e garante vagas a 120 alunos no pré-Enem

A Prefeitura de Brasileia em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou, na noite de sexta-feira (10), a aula inaugural do Pré-Enem com o Projeto ‘Tô na Ufac’ 2019. O objetivo do projeto é preparar alunos das escolas públicas para ingressar na faculdade. O evento foi realizado no Centro de Educação Permanente (Cedup), que ficou lotado de estudantes e professores.

A prefeita Fernanda Hassem assinou o acordo de cooperação com a Ufac com objetivo de unir esforços e garantir conhecimentos básicos sobre o conteúdo exigido pelo Exame Nacional do Ensino Médio, garantindo aos 120 estudantes do ensino médio de Brasileia uma melhor oportunidade de classificação no exame para ingressar nos cursos de graduação.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem essa é uma oportunidade para que os alunos possam estar de igual para igual aos estudantes que frequentam cursinhos pré-vestibulares e pré Enem particular na capital. “Nós estamos oportunizando para 120 jovens acesso ao conhecimento e preparação para realizar o Enem, prova que dá aptidão para ingressar na Ufac realizando o grande sonho de muitas famílias que é ver seus filhos cursando uma graduação.” destacou Fernanda Hassem.

Dos 22 municípios existentes no Acre apenas 7 foram contemplados e um deles é Brasileia.

O coordenador do projeto ‘Tô na Ufac’ o Professor Doutor Enock Pessoa ressaltou esse importante trabalho desenvolvido pelo Proex. “Esse é um projeto arrojado da Ufac e nós esperamos elevar o nível de conhecimento dos alunos do ensino médio para isso é necessário que os pais ajudem incentivando seus filhos a não desistirem do curso. Juntar as forças da Prefeitura de Brasileia e Universidade Federal do Acre todos seremos vencedores”, finalizou.