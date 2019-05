Namorando com o PSDB de Rocha, Minoru almoça com cúpula da Rede Sustentabilidade do Acre

Apontado como a cereja do bolo para as pretensões tucanas (PSDB) visando a disputa da prefeitura de Rio Branco em 2020, o ex-reitor Universidade Federal do Acre e professor Minoru Kinpara, almoçou na tarde deste sábado 11, com os membros da Rede Sustentabilidade no Novo Mercado Velho, no centro de Rio Branco.

O encontro ocorreu um dia depois do PSDB do vice-governador Major Rocha e a deputada federal Mara Rocha abrirem as portas da sua sede para recebê-lo perante a imprensa. Na oportunidade, a cúpula tucana formalizaram o convite para que ele se filie ao partido.

“Confiança é algo que se conquista, é a cola de tido relacionamento”, salientou Minoru diante de tucanos afirmando que quer “continua namoro”.

O encontro com a turma da Rede reuniu as principais lideranças como Carlos Gomes e Gabriel Santos. A esposa de Minoru, Degmar Kinpara também participou do encontro que foi registrado pelo professor em sua página no facebook. “Almoço com os amigos. Uma boa conversa sobre perspectivas políticas para os próximos anos”, escreveu.