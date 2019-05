Mega-Sena pode pagar R$ 275 milhões neste sábado, o maior prêmio acumulado da história

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, foi exonerado pelo governador Gladson Cameli do cargo de diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre ( IMAC). A decisão foi tomada pelo próprio governador após reunião com deputados da base na última sexta-feira, 11.

A deputada federal Wanda Milani (Solidariedade) foi comunicada pelo governador. Ela foi responsável por indicar Hassem ao cargo. Cameli teria pedido que a parlamentar indicasse outro nome para a pasta.

O ac24horas apurou que André Hassem estava desrespeitando ordens do governador e do vice, indicando pessoas sem comunicá-los. Algumas de seus posicionamentos prejudicavam as ações de governo.

O decreto de exoneração de André deverá ser publicado no diário oficial do Estado na próxima segunda-feira, dia 13.