Mega-Sena, concurso 2.150: confira as dezenas sorteadas na noite deste sábado

No site oficial da Gol Linhas Aéreas, neste sábado, 11, o preço da passagem entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, dependendo da tarifa com relação à bagagem, varia entre R$ 1.360 e R$ 1. 540. Pra viajar daqui a um mês, o passageiro, pagará entre R$ 545 e R$ 700.

Com os altos preços das passagens entre as duas cidades, distantes 684 Km, aumenta a procura por outras alternativas como lotação de táxis e os ônibus.

O responsável por uma das empresas de transporte rodoviário que faz a linha, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, cita que a procura aumentou em torno de 10% e que podem decidir por reforçar a frota de ônibus, que conta agora com 6 veículos.

O taxista Paulo Nascimento diz que até outubro do ano passado os taxistas só faziam fretes no valor de R$ 1.500. A passagem de avião foi subindo de preço e as pessoas passaram a procurar mais. Então agora fechamos a lotação por R$ 800 e dividimos entre quatro passageiros, que pagam R$ 200,00 cada. E começou com uma lotação por semana e agora é uma por dia”.

A autônoma Ita Zuleyma, que foi de ônibus de Cruzeiro à capital, conta que em janeiro fez o trecho de avião, por R$ 154. Agora em maio, no site da Gol, só achou a passagem por R$ 689 e resolveu ir de ônibus gastando R$ 150. ” Não vim de lotação porque não deu certo o horário, mas é bom porque vai sem paradas na estrada. Sobre os ônibus acho que com o aumento pela procura, as empresas de ônibus devem investir em mais conforto para os passageiros”.

O horário da madrugada e os altos preços são problemas antigos enfrentados pelos passageiros do transporte aéreo pra Cruzeiro do Sul. Guardadas as devidas proporções, com relação à demanda por distância, na comparação entre a ponte área Rio de Janeiro/ São Paulo _ cerca de 430 km separam as duas cidades, e 45 minutos de vôo, sendo que aqui são 684 Km e 59 minutos de vôo, a diferença de preços é exorbitante.

Hoje, sábado, 11, o valor da ponte área varia entre R$ 125 e R$ 277, dependendo do horário. Daqui a um mês, no site da Gol Linhas Aéreas, o valor da ponte aérea será o mesmo de hoje: R$ 125.