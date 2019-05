Marcus Viana é um dos mais prestigiados na Marcha Para Jesus

Quem também esteve pedindo a proteção de Deus durante a Marcha para Jesus deste sábado foi o ex-prefeito de Rio Branco e candidato derrotado ao governo do estado nas eleições do ano passado, Marcus Viana.

Indo ao encontro da tese que muitos acreditam que Marcus só perdeu as eleições, mesmo sendo um nome forte e bem avaliado pela população, por causa do desgaste da administração do ex-governador Sebastião Viana, demonstrou que continua com prestígio junto aos eleitores.

Durante o percurso do evento, Marcus Viana foi cumprimentando por centenas de pessoas.

Marcus, depois que perdeu a eleição, tem optado pela discrição e não tem falado muito sobre seu futuro político. Viana, apesar da derrota para Gladson, é um dos poucos petistas que ainda possuem densidade eleitoral depois do tsunami do ano passado.