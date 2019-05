Gripe já matou duas pessoas este ano no Acre e população deve se precaver do vírus

Até 27 de abril, pelo menos 535 pessoas foram hospitalizadas este ano no Brasil por síndrome respiratória aguda grave causada por influenza e 99 morreram em decorrência do quadro. Dois desses casos ocorreram no Acre, um dos 22 Estados onde pessoas faleceram pela gripe. No ano passado, até maio, 10 mortes tinham sido registradas no Acre.

Ainda de acordo com o levantamento, nos primeiros meses de 2019, a circulação de vírus do tipo influenza se deu com maior intensidade e de forma localizada no Amazonas, que registrou 139 casos e 35 óbitos. O Estado de São Paulo também se destaca, com 107 casos e 7 óbitos.

Outros estados registraram mortes são: Paraná (11); Pará (7); Espírito Santo (6); Tocantins (5); Rio Grande do Norte (4); Ceará (3); Rondônia (3); Alagoas (2); Sergipe (2); Rio de Janeiro (2); Santa Catarina (2); Mato Grosso do Sul (2); Amapá (1); Bahia (1); Minas Gerais (1); Rio Grande do Sul (1); Mato Grosso do Sul (1), do Distrito Federal (1), além do já citado Acre.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 10 de abril e segue até 31 de maio em todo o Acre, bem como nos demais Estados. A cobertura vacinal do Acre é a 4ª menor do País.

Os dados são do Ministério da Saúde.