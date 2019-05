Galvez perde e se complica no Brasileiro da Série D

O Galvez, um dos representantes do Acreano no Campeonato Brasileiro da Série D, voltou a decepcionar sua torcida neste sábado, 11.

Jogando no Estádio da Colina, na capital amazonense, o time acreano foi goleado por 5 a 2. Os gols do time manauara foram marcados por Matheus e Jean, que marcaram dois gols cada um, e por Derlan. O atacante Adriano marcou os dois gols do Galvez.

O time acreano ainda não venceu no campeonato. São dois jogos e duas derrotas e oito gols sofridos, o que torna a classificação à próxima fase um sonho cada vez mais distante.

O Galvez volta a campo na próxima rodada fora de casa, contra o Santos, em Macapá.