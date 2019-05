Ex-indigenista do Acre cultiva milho de índios isolados no litoral baiano

Menos de dois meses após se mudar para Arraial D´Ajuda, no litoral da Bahia, o sertanista aposentado José Meireles se dedica a manter viva a tradição dos índios que conheceu e cuidou na vasta região de fronteira do Acre com o Peru. Em seu novo quintal, ele plantou milho dos índios isolados que vivem na região do Rio Xinane, no Acre. “Atravessou o Acre até Arraial D’Ajuda. Com 51 dias de plantado. Já está pendoando”, anunciou Meireles, informando que o motivo do plantio, entre outros, é doar semente para os Pataxó, grupo indígena da região.

Meireles trabalhou no Acre por mais de trinta anos.