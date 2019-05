Vanda Milani tenta reverter exoneração de André Hassem

A deputada Vanda Milani (Solidariedade) está reunida na manhã deste sábado, 11, com o governador Gladson Cameli na Rádio Aldeia, onde chefe do Palácio Rio Branco participa do programa “Fale com o Governador”.

Vanda tenta convencer Gladson a não exonerar seu afilhado político, André Hassem. O pedido de demissão de Hassem foi feito por um grupo de deputados liderados por Neném Almeida do mesmo partido de Vanda e André.

Desde o final das eleições que Milani e Neném não se entendem, principalmente em função da distribuição de cargos no governo.