Confaz reajusta combustíveis: preço médio da gasolina vai a R$5,022 no Acre

O Ato número 10 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) estabelece o preço médio ponderado para os combustíveis no Acre que vão valer a partir do dia 16 de maio de 2019. O litro da gasolina comum, por exemplo, estará cotada a R$5,02 (quatro centavos de real a mais que no último Ato do Confaz) e o diesel, R$4,,48.

Todos os Estados sofrerão reajustes. Veja como fica em cada Unidade da Federação: