Saúde do município de Cruzeiro do Sul alcança meta de vacinação contra a gripe

O município de Cruzeiro do Sul, situado no Vale do Juruá, já atingiu a meta do Ministério da Saúde de vacinação contra a gripe, antes mesmo do término da campanha. Após o dia D de vacinação, ocorrido no último sábado, a secretaria municipal de saúde registrou mais de 22 mil pessoas imunizadas até esta quinta-feira (10).

O feito significa que mais de 95% do público-alvo local já está vacinado contra a gripe. A meta era vacinar 22 mil pessoas até do final da campanha, que se encerra no fim deste mês de maio, e 21.269 mil pessoas já foram imunizadas. Até o final do mês, a secretaria espera cegar aos 100% de imunização do público-alvo.

No Juruá, a campanha de vacinação contra a influenza começou no dia 10 de abril. Vinte e sete unidades básicas de saúde disponibilizam a vacina em Cruzeiro do Sul, além de equipes itinerantes que vão às comunidades rurais e ribeirinhas para imunizar a população.