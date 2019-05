Pefeitura da capital rondoniense oferece 782 vagas em concurso

Quer trabalhar em Rondônia? A Prefeitura de Porto Velho divulgou novo edital de concurso para a educação do município com 782 vagas efetivas para cargos de todos os níveis de escolaridade, inclusive para professores. O período de inscrições tem início na próxima segunda-feira, 13 de maio.

Em nível fundamental são 146 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de agente de limpeza escolar e merendeira. Para quem tem ensino médio são 135 vagas. Estas estão divididas entre as carreiras de instrutor de arte, inspetor escolar, cuidador de aluno, auxiliar bibliotecário e agente de secretaria. Candidatos graduados em nível superior poderão disputar 501 vagas. Dessas, mais de 300 são para professores das séries iniciais do 1º ao 5º ano.

A banca organizadora responsável pelos detalhes técnicos da seleção é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).