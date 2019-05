Minoru Kinpara diz que quer continuar namoro com tucanos

O PSDB abriu as portas da sua sede para receber o ex-reitor da Ufac, Minoru KiNpara. O vice-governador major Rocha e a deputada federal Mara Rocha, juntamente com as executivas Estadual e Municipal formularam o convite para que ele se filie ao partido.

Apesar de não se falar abertamente no encontro, Minoru KiNpara está sendo assediado para disputar a prefeitura de Rio Branco em 2020. Porém, na avaliação de Rocha, o caminho deve ser construído passo a passo. “Fizemos o convite inicialmente para que o professor Minoru conheça a nossa casa”, afirmou Rocha.

“Estamos colocando o senhor, professor Minoru no meio do ninho tucano, se sinta agasalhado e aquecido por essas penas”, disse a deputada Mara. Segundo ela, o ninho tucano é uma grande família. Mara afirmou também que, “Estamos dando um passo em sua direção, esperamos agora que o senhor faça o mesmo gesto vindo em nossa direção também”.

MINORU DIZ QUE QUER CONTINUAR NAMORO

Minoru Kimpara destacou a acolhida no ninho. “Confiança é algo que se conquista, é a cola de tido relacionamento”, salientou. Para ele, o PSDB tem uma história, não é um partido fechado. “Quero continuar esse namoro com o PSDB”, finalizou Minoru.