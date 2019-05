Rio Branco já arrecadou quase R$ 15 milhões com IPTU

Desde o início do pagamento da parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2019, a Prefeitura de Rio Branco conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 15 milhões, até este mês de maio. O prazo regular venceu no último dia 30 de abril. Segundo o Secretário Municipal de Finanças, o objetivo era chegar a um valor maior.

“Projetamos na expectativa de receita da Lei Orçamentária aproximadamente 19 milhões de arrecadação do IPTU 2019. Até o momento, arrecadamos aproximadamente 15 milhões”, disse Edson Rigaud.

Rigaud afirma que o dinheiro arrecadado pode ser utilizado para todas as despesas do município, como saúde, educação e infraestrutura etc. Quem ainda não pagou a parcela, pode pagar as cotas que vencem nos meses subsequentes ou emitir boleto de arrecadação novo com o valor total na internet, OCA ou nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs).

“Todas as parcelas podem ser emitidas na internet ou nos centros de atendimento. Caso o contribuinte não tenha o carnê encaminhado anteriormente”, destaca o secretário.

Para tentar reduzir o número de inadimplentes, a prefeitura lançou a campanha IPTU Em Dia Dá Prêmios. Na ocasião deste ano, o secretário de Finanças disse que o índice de inadimplência do imposto predial e territorial urbano é de aproximadamente 45% na cidade de Rio Branco.

“Sem arrecadação a gente não consegue fazer nada, não consegue prestar os serviços públicos. Se você não paga o tributo porque o serviço não foi feito, nunca a gente vai conseguir executar o que a cidade precisa”.

Vantagens

Este ano, além do desconto de 20% para quem fizesse o pagamento em cota única até o dia 11 de abril, também foram sorteados prêmios para os contribuintes que estavam em dia com o município. Foram entregues três motocicletas e um carro zero quilômetro.

Para a prefeita Socorro Neri, o recurso do IPTU não é exclusivamente para atender recuperação de malha viária. “Serve também para pagar a coleta de lixo, tratamento de resíduos sólidos, manutenção de cemitérios, limpeza da cidade, parques. São recursos que entram no tesouro municipal e servem para que o município atue em várias funções