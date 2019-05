Polícia Civil cumpre mandados e prende 5 pessoas em Rio Branco e Senador Guiomard

Agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap) cumpriram cinco mandados judiciais e prenderam durante esta semana cinco pessoas em conflito com a lei, pelos crimes de roubo, homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica.

A ação da Polícia ocorreu nos bairros de Rio Branco e no município de Senador Guiomard. A apresentação dos presos aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), na Secretaria de Polícia Civil.

André Silva da Cunha, de 33 anos, e João Paulo Batista, de 22 anos, foram presos pelo crime de roubo. André e João Paulo fora capturados na rua Pérola, bairro Wanderley Dantas.

Já Gerson Rodrigues da Silva, 27 anos, foi enquadrado no Art.121 do código penal, crime de homicídio, oriundo da 2° Vara do Tribunal do Juri de Porto Velho. Rodrigues foi preso na via Chico Mendes.

O jovem Bruno de Araújo Almeida, 25 anos, foi preso pelo crime de violência doméstica, na rua Edmundo Pinto, bairro Raimundo Melo.

Por fim, Bruna Carolina Ferreira Domingues, 27 anos, responde pelo crime de tráfico de drogas, presa na rua Antonio Almeida, bairro Chico Paulo Senador Guiomard/AC.

“Foi mais um trabalho do Núcleo de Capturas da Polícia Civil, que deu cumprimento A mandados de prisão expedido por diversas varas criminais, investigações que a Polícia Civil realizou ao longo do tempo. São pessoas que foram presas pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e inclusive um de violência doméstica, o Bruno que ameaçava e batia na própria mãe. O Necap efetuou as prisões de crimes grave e os presos já foram encaminhados ao presídio Francisco d’Oliveira Conde, onde ficarão disponíveis aos respectivos juízos”, concluiu o Delegado Karlesso Nespoli.