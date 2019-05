Minoru pousa no ninho tucano!

O ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, provável candidato a prefeito nas eleições de 2020, faz um pouso no ninho tucano hoje para um café da manhã. Será recepcionado pelo vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha, os deputados Luís Gonzaga e Cadmiel Bomfim, além de prefeitos, vereadores e dirigentes estaduais e municipais. No cardápio a continuação do namoro com o PSDB iniciado ainda o ano passado pelos dois agrupamentos políticos. Kinpara teve expressiva votação no último pleito quando disputou o Senado pelo partido da Rede, que não teve sustentabilidade eleitoral.

Rocha não esconde de ninguém sua preferência por Kinpara abrindo mão de uma possível candidatura da irmã, Mara. Minoru deve saber que os tucanos domésticos sobrevivem comendo grãos e frutas. Porém, os tucanos selvagens comem larvas, lagartixas e até outras aves. O prato predileto é o pombo. Em uma disputa eleitoral vale tudo. Melhor ele ser tucano do bico duro do que uma pomba branca que já foi, inclusive, símbolo do MDB em eleições passadas.

Além disso, é mais fácil acertar um pombo que voa baixo e come até nas praças, do que um tucano que, apesar do voo curto, é muito alto.

. O vice-governador major Rocha disse à coluna ontem que não pretende disputar a eleição porque seria prejudicial para o PSDB em termos de conquista de espaços de poder.

. A decisão foi tomada pelo conjunto do partido e não apenas por ele.

. Ficou lisonjeado com o convite do governador Gladson Cameli (Progressista), mas entende que o projeto político que ganhou o governo do estado precisa avançar unido na capital.

. Rocha, afirmou, ainda, que é possível sim construir a unidade dos partidos que compõem o governo hoje.

. “Tudo é uma questão de diálogo”, ressaltou.

. Calma, gente!

. Ele disse mais:

. Confirmou o que venho reiterando na coluna, que o PT está na lona mas o nocaute não foi completo, pode levantar e virar o jogo.

. Para encerrar, ele acha que Jorge Viana, Marcus Alexandre e Raimundo Angelim é a trinca de ases que o PT tem pra colocar no jogo.

. Tipo o Kazushi Sakuraba, do MMA.

. Deu na imprensa do Sudeste que o dízimo das igrejas vem caindo com a crise econômica; segundo pesquisa, o período que mais se pagou dízimo foi durante os governos do PT.

. Faltou um profeta para dizer que o tempo das vacas gordas iria acabar!

. Agora, tem que fazer como o patriarca Isaque:

. “Não desças ao Egito que Eu, o Senhor, vou te prosperar no meio dessa fome, desse deserto.

. A história é bem contada porque o Isaque ficou rico, gastava quase nada, trabalhou dobrado e juntou muito!

. No Egito tinha muita farra, jogos, bugigangas, celulares, carrões, manjares, parafernália eletrônica no balde…coisas caras e tolas; no deserto, até a água era pouca.

. Entendeu irmão, a sabedoria de Deus!

. Gasta pouco em tempos de crise!

. Bom, terminou a aula; não sou professor no curso, sou aluno!

. Lá se vai mais uma semana e não se falou em CPI da Energisa, nem Pró-Saúde, nem Consignados, nem nada…

. Quando vi aquele fogaréu doido de CPI pensei comigo:

. Depois que essa lenha queimar a cinza vai ser branca.

. Não era breu, era embaúba!

. Embaúba não dá carvão, filho!

. E agora, José?!

. O povo não aguenta pagar uma energia tão cara, moço.

. Dileto amigo, que mora no ramal do Benfica, está há uma semana sem energia, não pode pagar, foi cortada.

. Como ele, uma centena!

. Chama o Luís Inácio!

. O prefeito de Sena Madureira está a caminho de fazer as pazes com o governador Gladson Cameli para alegria do povo de lá.

. A população gosta muito do Mazinho e da deputada Meire, mas também do Gladson Cameli, sobrinho do Orleir Cameli.

. O encontro está sendo promovido pelo conciliador Major Rocha, virtude então desconhecida dos amigos.

. Digo que o Rocha é bom mesmo se conseguir que o Mazinho e o Gerlen Diniz tomem tacacá na mesma cuia.

. É vero!

. Depois do puxa-encolhe a base parlamentar do governo começou a se ajeitar; hoje cedo um café da manhã com o governador Gladson Cameli.

. Só não vale chegar na sessão de terça feira e largar o cacete nos couros do governador, sendo assim ele vai ter que perguntar:

. Vocês me amam?

. Apascentem o rebanho!

