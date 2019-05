Gladson Cameli chega a Casa Civil para reunião com apenas nove deputados da base

O governador Gladson Cameli chegou a Casa Civil às 8h23 desta sexta-feira, 10, para apresentar a sua base aliada na Assembleia Legislativa o deputado Luís Tchê (PDT), como o novo líder do governo e tenta alinhar “os pensamentos” com os parlamentares do seu bloco.

Um café da manhã está sendo servido aos parlamentares. A expectativa é que a reunião seja longa e “toda roupa suja seja lavada”.

Dos 16 deputados declarados da base do governo, apenas nove compareceram a reunião com Cameli até agora. Tratam-se do presidente da Aleac, Nicolau Júnior, do novo líder do governo, Luís Tchê e do ex-lider Gerlen Diniz.

Participam também do encontro os deputados José Bestene, Juliana Oliveira, Whendy Lima, Luiz Gonzaga, Antônio Pedro e Neném Almeida.Nos bastidores, o não comparecimento dos demais parlamentares evidencia que a base de sustentação de Cameli na Aleac está rachada.