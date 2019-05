Futebol do Acre busca primeira vitória nos campeonatos nacionais; saiba mais

O torcedor acreano espera que final de semana seja de alívio para os representantes do estado nas competições nacionais.

Galvez e Rio Branco pela Série D e o Atlético Acreano, na Série C, ainda não sabem o que é vitória.

Galvez – é o único acreano a entrar em campo no sábado, 11. Derrotado em casa pelo Real Ariquemes de Rondônia por 3 a 2, o Imperador vai até a capital amazonense enfrentar o time do Manaus pela segunda rodada do Grupo A2 do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma das mudanças do técnico Zé Marco para o jogo é a entrada do experiente atacante Marcelo Brás no time titular.

A partida acontece no estádio da Colina, em Manaus, às 4 da tarde, horário do Acre.

Rio Branco – O Estrelão faz sua estreia em casa depois de perder em Vilhena (RO) para o Barcelona por 2 a 1.

O treinador Jader de Andrade e os jogadores sabem que uma nova derrota deixa o Rio Branco com chances remotas de classificação para a próxima fase. O adversário será o Fast, do Amazonas, que venceu na primeira rodada.

A partida acontece no domingo, às 5 da tarde, no estádio Arena da Floresta.

Atlético Acreano – a situação mais complicada é a do Galo Carijó, único representante do Acre no Campeonato Brasileiro da terceira divisão.

O time do segundo distrito de Rio Branco já jogou duas vezes, sendo que perdeu uma partida e empatou a última, em casa, contra o Ypiranga, do Rio Grande do Sul.

Além dos outros 9 adversários de seu grupo, o time acreano ainda tem a logística das viagens como adversário.

Exemplo acontece nesse final de semana com a viagem até Varginha (MG) para o jogo contra o Boa Esporte. O Atlético embarca na madrugada deste sábado para jogar no domingo, ás duas da tarde, horário do Acre, contra o time mineiro.

Uma mudança já está confirmada. Como o goleiro Ruan foi expulso no último jogo, Miller, que foi o goleiro titular na campanha do título acreano, retorna ao time.