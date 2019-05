Ao menos 55% do comércio estão otimistas para o Dia das Mães

Uma pesquisa feita Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) aponta que 55% dos 104 empresários do comércio de bens, serviços e turismo de Rio Branco estão otimistas para as vendas relacionadas ao Dia das Mães.

A data, segundo o empresariado local, é uma das mais importantes para a economia. A expectativa é de vendas a níveis superiores à mesma data do ano passado. A pesquisa foi realizada nas últimas duas semanas de abril.

Além do apelo emocional trazido pela data, o Dia das Mães é conhecido entre os empresários como o “Natal do primeiro semestre”, daí a perspectiva de aumento no volume das vendas. Porém, 30% são de expectativa contrária e; 15%, não se manifestaram a respeito.

No entanto, 40% dos entrevistados reclamaram de movimento abaixo da média e, além disso, para 62% dos empresários de Rio Branco, a instabilidade da situação política e econômica imposta à população leva à adoção de cautela a gastos de consumo. Com base na mesma análise, mais 22% consideraram que uma significativa parcela da população estaria endividada; apenas 15% apostaram em um consumidor estimulado para a data.

O levantamento reiterou que 63% dos empresários estimam vendas unitárias médias em valores limitados a 100 reais, ou seja, 32% estimam valores de até 50 reais e; 31%, entre 50 e 100 reais. Outros 15%, estimam vendas unitárias médias em valores entre 100 e 200 reais, e 22%, em valores acima de 200 reais.

Com informações da Fecomércio/AC