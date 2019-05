Aniversário da Polícia Militar do Acre tem esporte, música e baile de gala

A Polícia Militar do Acre diariamente dá continuidade à programação comemorativa aos 103 anos de fundação. Está em andamento o torneio de futebol, cuja final será no próximo dia 18. No dia 19, acontece a Corrida Night Run Tiradentes e torneio de xadrez. Seguem-se atletismo, celebrações religiosas, torneio de tiro, concerto e baile de gala no dia 25 de maio no Hotel Terra Verde.