Vereador Carlinhos assume vaga de Lucila Brunetta na Câmara de Cruzeiro do Sul

Depois de ser nomeada com cargo de diretora na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), pelo governador Gladson Cameli no último mês de fevereiro, Lucila Brunetta, muito conhecida pelos moradores do Juruá, abandonou sua vaga de vereadora na Câmara do município.

Com o afastamento, o vereador Carlinhos foi empossado na manhã dessa terça-feira, 12, na cidade de Cruzeiro do Sul. O vereador disse que pretende continuar realizando um trabalho feito nas últimas três vezes que foi eleito.

“Eu pretendo continuar o trabalho que eu realizei pelo povo nas outras vezes e dizer que estou tranquilo e pretendo fazer tudo de melhor pela minha população”, disse.

Lucila, que foi candidata à deputada estadual em 2018, agora está nomeada com CEC onde o salário varia de R$ 13 a R$ 16 mil.