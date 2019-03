Uninorte ainda tem vagas para cursos de graduação; inscrições até 30 de março

Com o intuito de aprimorar o ensino nas áreas de exatas e humanas, o Governo do Estado do Acre, através do Centro de Matemática, Ciência e Filosofia (CMCF), torna público a seleção de novos alunos para os cursos do 1° semestre de 2019.

As matrículas podem ser realizadas de 18 a 29 de março, na sede do CMCF. O órgão faz parte da estrutura do Centro de Referência em Inovação para a Educação (CRIE) e está localizado na Rua Rui Barbosa n°325, centro de Rio Branco.

Segundo nota veiculada pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Seduc), neste semestre estão sendo ofertados cursos em diferentes áreas do conhecimento. Para conferir a lista e os documentos necessários é só acessar o edital CLICANDO AQUI.