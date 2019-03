Uma prefeita não contaminada pela rejeição

Quando Orleir Cameli era governador do Acre, ele suspendeu de iniciativa própria as pensões de ex-governadores. Os ex-governadores atingidos pela medida contrataram o advogado Luiz Saraiva e este entrou com um “Mandado de Segurança” no Tribunal de Justiça do Acre, sob o argumento jurídico de que os beneficiados tinham “Direito Adquirido”, o que é previsto em lei. Ganharam por unanimidade e os pagamentos foram restabelecidos com juros sobre os meses que ficaram sem ser pagos. E que quando os ex-governadores fizeram jus às pensões foi em cima de uma norma legal. Não foi em cima de um objeto ilícito. A PEC do deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS) que suprimiu o artigo da Constituição Estadual que garantia o pagamento das pensões, só atingiu com a extinção os governadores do Gladson Cameli em diante. E mais um agravante, muitos dos ex-governadores ganharam o direito antes da Constituição Federal de 1988, quando não havia nenhuma norma proibitiva à concessão. Acabar com as referidas pensões foi uma promessa de campanha, onde é até natural a expansão dos sentimentos. Mas se decidir por medida administrativa não mais pagar os ex-governadores como fez Orleir Cameli, Gladson pode bisar a derrota jurídica do tio e dar um tiro no próprio pé por ser obrigado a voltar atrás, se perder a causa. Pode vir o argumento que o pagamento é imoral, mas só que a discussão não será no campo da ética, mas nos dá lei. Vamos aguardar o desfecho, porque com certeza, uma suspensão, leva o assunto ao TJAC.

RIBAMAR SURPRESO

O chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, até ontem pela manhã não tinha recebido nenhum parecer da PGE. E ficou surpreso ao saber de uma declaração do Procurador João Paulo Setti em um site de que daria parecer favorável ao corte das pensões. Não posso nem falar sobre o que não chegou nas minhas mãos e nem do governador Gladson, disse Ribamar.

TEM QUE ESTAR PREPARADO

A política tem o lado cruel para os que não sabem perder. Numa eleição tem que estar preparado para ganhar e para perder. Quando não sabe perder, uma odiosa declaração pode apagar toda uma imagem humanista construída anos a fio. É de lamentar quando isso ocorre.

NOVO MANDATO

O deputado Jonas Lima (PT), enfim entendeu que só, ele não decolaria seu novo mandato. Formou uma equipe de assessores qualificados, estando o gabinete sob a coordenação do Administrador de Empresas, Ney Melo, que era braço direito do ex-prefeito Marcus Alexandre. Chega com a missão de orientar politicamente o grupo do deputado nos municípios. E subsidiar o parlamentar para debates importantes. Um mandato tem visibilidade, ou morre.

PAGA O PISO NACIONAL

Sobre a manifestação de ontem frente à PMRB dos agentes de saúde, a secretária de Comunicação, Socorro Camelo, garantiu à coluna de que a PMRB já paga mais que o piso. E que a reivindicação é para antecipar a data base da categoria que é maio. Em janeiro –disse ela– quando foi estipulado o piso, a prefeitura já pagava este valor. Fica feito o registro.

EMOÇÃO NÃO PODE DOMINAR A RAZÃO

Um político não deve nunca deixar a emoção dominar a razão. A prefeita Socorro Neri adquiriu sim 49 itens escolares para compor os kits de distribuição aos alunos da rede escolar municipal. Antes da crítica é preciso se cercar de provas para a denúncia não virar vazia.

MINORU: “É MUITO CEDO”

O ex-candidato ao Senado, professor Minoru Kinpara, descartou ontem à coluna qualquer possibilidade de disputar a PMRB pelo PT. “Sem chance, de lá eu já vim”, disse. Considera “muito cedo” para tomar uma decisão em que partido vai se filiar e se será candidato.

QUESTÕES EMBUTIDAS NA DECISÃO

Para Minoru, uma candidatura a prefeito da capital não pode ser cartorial, se acontecesse teria que ser por um partido de estrutura, com tempo de televisão, chapa de candidatos a vereador, ter parlamentares federais. Não é só ganhar, tem de ter condições de governar, pontuou.

TRABALHO DE VERGONHA

Amigos que foram ao Juruá e voltaram neste pique de inverno me contaram de que a estrada dá trafegabilidade normal, o que mostra que o que faltou foi competência aos governos petistas que jogaram bilhões na obra. Foi o Thiago Caetano assumir o DNIT e sair um serviço de vergonha, e com recursos contados. Esta obra fez a festa de muitos políticos neste Acre.

PRIMEIRO PASSO

O governador Gladson Cameli mandou chamar à Brasília o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade; o secretário de Saúde, Alysson Bestene, para conhecerem o trabalho da Fundação que administra o Hospital de Base do DF. Será aberta a primeira discussão com o grupo, sobre a terceirização do HUERB e Pronto Socorro. E o primeiro grande teste do governo na ALEAC.

DISCUSSÃO É POLÍTICA

A terceirização do HUERB e do Pronto Socorro, com certeza, vai suscitar um grande debate entre a classe política, os sindicalistas e outros setores ligados ao sistema de saúde. Em muitos estados, a parceria público-privada na administração de unidades de saúde deu certo.

RICO VIANA?

Pergunta que corria ontem numa roda era se o empresário Rico acrescentará “Viana” como sobrenome, para disputar a PMRB, como fez o ex-prefeito Marcus Alexandre. Depois da derrota humilhante da última eleição o nome “Viana” entrou em parafuso e no quesito eleitorado está no fundo do poço. Dos irmãos Vianas; politicamente, se salva o JV, que tem luz própria.

NÃO DISSERAM Á MARA

Nada contra a movimentação da deputada federal Mara Rocha (PSDB) em se mobilizar na defesa de recursos para construção de pontes em vários municípios. Na questão da ponte que ligará Brasiléia-Epitaciolândia, alguém precisa dizer á Mara que os recursos estão garantidos.

COMUM NO PRIMEIRO MUNDO

O deputado federal Alan Rick (DEM) entrou com pedido de desarquivamento dos projetos que permitem a educação domiciliar. A prática é adotada nos países mais desenvolvidos do mundo. E deve ser regulamentada em 2018 pela Câmara Federal ao seu pedido.

MUITO IMPROVÁVEL

É improvável que a aliança que elegeu Gladson Cameli consiga um candidato único para disputar a prefeitura da capital em 2020. Com o fim da coligação proporcional os candidatos a vereadores precisam de uma candidatura majoritária para ter palanque na campanha.

VÃO PARA O PROTAGONISMO

O PSDB já se pronunciou que terá candidato próprio à PMRB, no próximo ano. O MDB também já se posicionou no mesmo sentido através das suas lideranças. E o PROGRESSISTAS não ficará de fora deste pacote. O DEM tem também um nome de peso se quiser por na discussão.

UMA ELEIÇÃO DE MUITOS NOMES

O certo é que na eleição do próximo ano a disputa para prefeito da capital terá vários candidatos. Dois já declarados: Jamil Asfury (PSC) e Coronel Ulisses Araújo (PSL). E poderemos ter ainda Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (possivelmente MDB), Mara Rocha (PSDSB) e pode vir um candidato do PT. Só ai seriam seis nomes, nas mais variadas ideologias.

NÃO HÁ COMO JUNTAR

Na eleição de 2020 não há como juntar no mesmo palanque em Sena Madureira os aliados que estiveram na campanha do atual governo. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) não quer conversa com o Gladson. Diz que não precisa de governo para ganhar a eleição. Terá como adversários os grupos do deputado Ghérlen Diniz (PROGRESISTAS), Toinha vieira (PSDB) e Nelson Sales (PROGRESSISITAS), que podem se unir devem se unir.

ARREDIO

Outro grupo político importante de Sena Madureira, o da presidente do PTB, Charlene Lima, anda arredio com o governo Gladson Cameli, por ter privilegiado unicamente com nomeações no município o grupo do deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISITAS). Tem razão do protesto.

ABRINDO FRENTES DE BRIGAS

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, entrou por um caminho errado ao trombar com dois sindicatos poderosos: Educação e Saúde. Os professores pararam. E a Saúde tem previsão de cruzar os braços na próxima semana. Não se governa no confronto, mas sim no diálogo.

SEM BOLA DE CRISTAL

Ontem, numa roda de jornalistas a discussão era se o governo Gladson vai dar certo. Os mais ousados foi de que pelo começo será até o fim atrapalhado. Sem bola de cristal, fiquei com a turma que acha ser cedo para opinar. Mas, terá que ser muito ruim para ser pior que o do antecessor.

CHAPA ATRATIVA

Dos chamados partidos grandes, quem poderá montar uma chapa muito atrativa é o PSDB. Os tucanos não terão ninguém com mandato, já que os vereadores Clézio Moreira e Célio Gadelha, se não saírem da sigla serão expulsos e se ficarem não terão legenda.

NÃO SAIRÁ DO REDEMOINHO

Em Cruzeiro do Sul, na eleição do próximo ano, a disputa da prefeitura não deverá sair do redemoinho com os grupos do prefeito Ilderlei Cordeiro e do ex-prefeito Vagner Sales. O PT não tem nenhum nome de densidade eleitoral para polarizar. Se disputar é para figuração.

SER PASTOR OU PADRE NÃO É CRITÉRIO

Sem nenhuma ofensa aos Pastores evangélicos, mas é minha opinião que, só a condição religiosa não é credencial para ocupar um cargo de confiança em um governo. O governador Gladson Cameli contratou quatro Pastores. No governo Tião Viana foi contratado outro punhado, um Padre; e um Pastor, exclusivo, para vez ou outra ir tocar chofá (instrumento israelense feito de chifre de carneiro), na verdade, um berrante extravagante, no gabinete do governador, quando havia alguma ocasião considerada especial. Dizem os evangélicos que o chofá guia por caminhos luminosos, mas, pelo que se viu do final do governo petista, o som do chofá agiu ao inverso. Não me entendam como alguém avesso à religião, muito pelo contrário, sou religioso, um cristão, com certeza! Batizado e crismado. Dominus Vobiscum.