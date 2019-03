Tentando disfarçar desinteresse do governo Bolsonaro pela infraestrutura do Acre, Gladson requenta projetos da era pré-PT

Três assuntos foram debatidos pelo governador Gladson Cameli na mais recente audiência que manteve com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas: interligação do Acre com o Brasil e o mundo a partir da Ferrovia Norte-Sul; aumento da malha rodoviária do Estado e implantação de uma rede de integração de Rio Branco com as demais capitais da região Norte.

A pauta da reunião tratou dos projetos de infraestrutura afim de dar independência econômica ao Acre. “Diferentemente do que os portais de notícias progressistas afirmavam durante as eleições, o Acre passa a ser uma área estratégica do Governo Bolsonaro devido a sua proximidade com os países andinos tratando a possibilidade de geração de empregos e crescimento nominal do PIB para esta região”, informa Athos Menezes, em sua página no Conexão Política. “Vale lembrar que na gestão do PT, mesmo com um governador do mesmo partido, o governo federal não trouxe investimentos significativos, tratando o Estado com trivialidade”, completa o blogueiro.

Dos projetos apresentados por Gladson, que tenta disfarçar o desinteresse do governo Bolsonaro no Plano de Infraestrutura Brasileiro, dois já existem mesmo antes das gestões do PT mas dadas as complexidades do Acre nenhum avançou grandemente. A Ferrovia Norte-Sul, que pode ter aporte de recurso chinês, tem de se superar questões ambientais para ser concretizada. Além disso, há uma guerra política para definir se o traçado passará por Rio Branco ou pelo Vale do Juruá.