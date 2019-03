Taxistas cansam de inoperância do governo e decidem recuperar estrada de Porto Acre

Mais de 30 pais de família do município de Porto Acre tiram o sustento de suas casas com a atividade de táxi, transportando passageiros de ida e volta para a capital acreana.

Hoje, o maior desafio dos profissionais não é a falta de passageiros ou o alto preço da gasolina. A grande dificuldade das viagens são os buracos que tomam conta da AC-10, rodovia estadual que liga Rio Branco ao município do interior e que desde o ano passado não sabe o que é uma manutenção.

A quantidade de buracos é tamanha, que a estrada já é considerada pelos motoristas com uma das piores do Acre.

Para se ter uma ideia da dificuldade, uma viagem de ônibus da Vila do V até Rio Branco, de apenas 29 quilômetros, demora cerca de 1 hora e 40 minutos.

Os taxistas já fizeram tudo que é possível. Procuraram ajuda do governo do estado por meio do Deracre e da Seinfra e da prefeitura de Porto Acre, mas não conseguiram nada.

Como o pouco lucro das viagens está sendo todo usado para recuperar as peças de seus veículos, que quebram constantemente, os profissionais resolveram eles mesmos arregaçar as mangas e fazer o que é responsabilidade do poder público.

“Desde o ano passado que essa estrada não tem nenhuma manutenção. É disse que a gente vive, e se ninguém faz nada nós somos obrigados a agir”, afirma Sérgio Miranda, taxista de Porto Acre.

Na tarde desta terça-feira, 12, o mutirão já conseguiu tapar alguns buracos e os profissionais afirmam que esperam diminuir as chuvas para continuar com a recuperação. “Vamos esperar passar mais a chuva para continuar. Nossa ideia é tapar os buracos da Vila do Incra até Rio Branco. Isso é uma vergonha, mas não temos outra alternativa”, explica Sérgio.