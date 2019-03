Rodrigo Forneck pede que veadores não compartilhem fake news na tribuna

O deputado Fagner Calegario (PV) denunciou na tribuna de que a Reforma Administrativa aprovada recentemente tirou do governador Gladson Cameli (Progressistas) o poder de governar. A nova lei criou um grupo estratégico dentro da gestão que manda mais do que o governador. “Os secretários não tem nenhum poder de decisão”, lamentou.

Segundo ele, o Estado é governado por quem não passou nas urnas. Disse que o Artigo 9º da Reforma elenca quem faz parte do grupo político estratégico, quem tem o pode de decisão.

Afirmou também que esse grupo dentro do governo decide quem vai receber ou não. “Vai virar modinha dentro do governo querer pagar o trabalhador diretamente sem passar pelas cooperativas”. De acordo com ele, nem governo nem secretario tem autonomia para trabalhar. Criticou a Controladoria do Estado que, segundo ele, não pode fazer parte do poder de decidir políticas públicas e sim de fiscalizar.