Rio Branco recebe cursos de storytelling para comunicação político-institucional

Em um mundo com excesso de informações, conquistar a atenção do público é um desafio constante para quem atua na áreas empresarial, política e institucional. O storytellling é um dos recursos mais atuais e inclui técnicas para a divulgação de projetos, produtos, marcas e conteúdo institucional.

Despertar a capacidade de contar uma boa história e produzir conteúdo para encantar e cativar uma audiência (sejam clientes, cidadãos ou eleitores) é a proposta dos cursos de “Storytelling para comunicação política e institucional” e “Storytelling para comunicação empresarial”.

Promovido pela Agência Nuvem e A/Z Consultoria em Comunicação, os cursos serão realizados no próximo dia 12, em Rio Branco. Ministrados pelo especialista Bruno Scartozzoni, o objetivo é ensinar técnicas de narrativas envolventes, que gerem empatia para aplicá-las em diversos momentos da comunicação política e institucional, e da comunicação empresarial. O curso vai ensinar, por exemplo, como produzir conteúdo político e empresarial que emocione e como transformar dados e informações em posts para redes sociais.

“Contar histórias é muito mais do que contar uma bela narrativa – pode dar uma vantagem crítica ao criar uma forte conexão emocional. Como consequência, o storytelling com suas técnicas está se tornando uma competência essencial para quem quer comunicar a sua visão aos colaboradores, criar um relacionamento sólido com seu público, ganhar influência, fechar um acordo ou incentivar as pessoas a se conectarem com sua marca, produto ou serviço”, comenta Scartozzoni.

Serão duas turmas. O período da manhã será dedicado aos profissionais e estudantes que atuam ou pretendem atuar com comunicação política e institucional. No período da tarde e noite será o curso para comunicação empresarial, com foco nos profissionais do setor privado. Ambos acontecem no Salão Cultural da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), que é parceira da iniciativa junto ao Hotel Holiday Inn Express Rio Branco, Jornal Opinião, Restaurante O Paço, D’Nek Consultoria e Negócios.

Bruno Scartozzoni – É um dos pioneiros na utilização e difusão do storytelling no Brasil e uma das principais referências em storytelling corporativo. É graduado em administração pública e pós-graduado em administração de empresas, em ambos os casos pela EAESP-FGV, começou sua carreira trabalhando com planejamento em agências de comunicação, onde atendeu clientes como: AmBev, Nestlé, Caixa e Ministério da Saúde. Também já atuou em campanha presidencial. Como professor já palestrou em grandes eventos e deu aula em instituições como ESPM, ECA-USP, FGV, FIAP e Harvard Business Review.

Parceiros – Os cursos têm apoio da FAAO, Hotel Holiday Inn Express Rio Branco, Jornal Opinião, Restaurante O Paço, D’Nek Consultoria e Negócios.

Serviço:

Curso de Storytelling para Comunicação Política e Institucional

Data: 12/04

Local: Salão Cultural da FAAO

Hora: 8h30 – credenciamento

9h – início do curso

Curso de Storytelling para Comunicação Empresarial

Data: 12/04

Local: Salão Cultural da FAAO

Hora: 16h30 – credenciamento

17h – inicio do curso

Inscrições através do link:

Político – http://nuvem.me/politicorbr

Empresarial – http://nuvem.me/empresarialrbr