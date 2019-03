Prefeitura do município de Jordão abre novo concurso para professor urbano e rural

A Prefeitura de Jordão abriu um novo processo seletivo simplificado para preencher 54 vagas e formar cadastro de reserva em cargo de professor municipal para zona urbana e rural.

As oportunidades são para candidatos de nível médio e magistério e superior nas disciplinas de anos iniciais do ensino fundamental, educação infantil, história, geografia, ciências, língua portuguesa, língua estrangeira e artes. Os salários serão de R$ 1.121,28 e R$ 1.821,65, por jornada de trabalho de 30 horas por semana,

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de março de 2019, das 08h às 12h e das 14h às 18h, no prédio do Conselho Municipal de Educação.

Saiba mais em: https://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-processo-seletivo-prefeitura-de-jordao-ac-2019