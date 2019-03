Prefeitura de Marechal Thaumaturgo divulga resultado preliminar de processo seletivo

A prefeitura municipal de Marechal Thaumaturgo divulgou na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 13, o resultado preliminar do processo seletivo simplificado que visa atender as necessidades da Saúde, Assistência Social e Obras do município.

De acordo com o edital, os candidatos tiveram quatro dias para interposição de recursos contra o resultado preliminar dos Títulos e prova objetiva (do dia 8 ao dia 11 de março), no horário das 8 às 18 horas. Não foram aceitos recursos enviados em outro meio não previsto no Edital ou em diferentes dias e horários dos estabelecidos acima.

A relação dos candidatos classificados pode ser conferida a partir da página 51 do DOE.

Neste processo seletivo, foram ofertadas vagas para: assistente social, motorista de máquinas pesadas; motorista rodoviário; psicólogo; enfermeiro (zona rural); técnico em atenção básica de saúde; auxiliar de saúde bucal; agente de vigilância sanitária; educador físico; técnico em enfermagem; dentista; farmacêutico bioquímico; fisioterapeuta; técnico em análise clínica e gari.