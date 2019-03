Petecão e Jessica Sales conseguem empenho de mais de R$ 1 milhão para ações emergenciais às famílias afetadas pela alagação em Cruzeiro do Sul

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou o empenho de mais de R$ 1,358 milhões junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para custear ações emergenciais decorrentes da alagação ocorrida no início de 2019, em Cruzeiro do Sul.

A alagação deixou 600 pessoas desabrigadas e 2.740 desalojadas. O recurso levantado pelos parlamentares serão importantes para o auxilio emergencial às famílias afetadas pelo desastre natural.

O senador destacou que o trabalho realizado pela bancada, em especial da deputada Jéssica Sales pelo reconhecimento federal de situação de emergência foi essencial.