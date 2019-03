Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 7 milhões para quem acertas as seis dezenas

O proprietário de uma lanchonete, Renato Silva dos Santos, de 33 anos, foi ferido com um tiro na cabeça enquanto trabalhava na noite desta terça-feira (12) no bairro Altamira na parte alta da cidade de Rio Branco.

De acordo com informações policiais, Renato estava trabalhando, quando dois não identificados chegaram no estabelecimento, sentaram nas mesas e se passaram por cliente pedindo um lanche. Após pedirem o sanduíche, os criminosos se levantaram foram até o balcão e um deles de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu Silva na cabeça. Em seguida os autores do crime fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar se fez presente no local e após colher as características do acusados saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Segundo familiares, Renato há 10 dias sofreu uma tentativa de homicídio, após demitir um moto-boy de sua empresa, que tinha envolvimento com uma mulher de um traficante da região. Familiares afirmaram ainda que Renato começou a fazer as próprias entregas em domicílio e foi confundido com o moto-boy. Homens armados o abordaram e efetuaram dois tiros nas costas de Silva. Após receber alta médica o trabalhador voltou ao serviço e na noite desta terça-feira, sofreu mais um ataque dos criminosos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.