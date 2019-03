Jovem é alvejado a tiros em via pública e vai parar em estado grave no Pronto Socorro

Mais uma tentativa de homicídio foi registrado na capital. O jovem Manoel César Felipe Nascimento, de 18 anos, foi ferido a tiros no início da tarde desta quarta-feira (13). O crime aconteceu na rua da Paz no bairro Belo Jardim em Rio Branco.

Segundo informações policiais, a vítima estava caminhando em via pública, quando dois homens não identificados da facção Comando Vermelho se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou vários tiros. Manoel foi atingido com seis projéteis, 2 na cabeça , 2 no braço direito e 2 no esquerdo. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Samu, foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu o ferido ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). De acordo com o médico Antônio Castro, o estado de saúde do paciente é gravíssimo.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local, e após colher as características dos acusados e da moto fizeram rondas na região

em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Militar informou que a motivação do crime foi brigas entre facções por disputa de territórios.