Influenciadoras e agentes penitenciárias denunciam riscos após morte de colega

Yara Vital, uma das mais conhecidas Influenciadoras Digitais do Acre, usou suas redes sociais ontem para um desabafo que merece atenção: a morte (suicídio) de um Agente Penitenciário em pleno serviço no presídio Dr. Francisco D’Oliveira Conde. Yara disse não entender como o IAPEN acautela arma a um servidor acompanhado pelo Núcleo Psicossocial e foi além: “Você pode estar morrendo com depressão, se você quiser cautelar arma, VOCÊ PODE!”.

A blogueira também advertiu seus leitores caso tenha que se retratar no futuro diante da gravidade de sua denúncia: “Se vocês me verem aqui no futuro desmentindo o que tô dizendo aqui é porque fui obrigada por meio de processo…”.

Outra agente penitenciária, Risoleta Miranda, sobre o mesmo assunto, disse que acendeu um sinal piscante neon com uma sirene ensurdecedora: “nossa categoria precisa de ajuda. Estamos sem efetivo! Trabalhamos dobrado! Ninguém está vendo?”, questionou.