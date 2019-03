Homem é morto a tiros durante bebedeira no bairro Calafate

Ebraim Bezerra da Silva, de 39 anos, foi morto com um tiro na noite desta terça-feira (12), enquanto bebia em uma casa na rua Severino Ismael de Lima, Conjunto Jequitibá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do site ac24horas, a vítima estava em sua residência consumindo bebida alcoólica na companhia de um homem que ainda não foi identificado, quando entraram em vias de fato. O acusado em posse de uma arma de fogo efetuou um tiro que atingiu Ebraim no peito esquerdo. Mesmo ferido Silva ainda conseguiu andar até a frente de sua casa e caiu na rua.

Populares que passavam pelo local, avistaram a vítima ferida e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar no local nada pode fazer, pois Ebraim não resistiu ao ferimento e morreu.

Policiais Militares do 4°Batalhão se deslocaram até o bairro e isolaram a área até a chegada do perito em criminalística.

A Polícia ainda tentou colher informações com os vizinhos para tentar identificar o acusado, mas no local impera a lei do silêncio, ninguém viu e sabe de nada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.