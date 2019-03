Governo vai tentar evitar greve na Saúde à ser deflagrada na sexta

O governador Gladson Cameli, os secretários da Casa Civil, Saúde, Fazenda e SGA chegam hoje de Brasília. O primeiro assunto a ser tratado será o que fazer para evitar a greve dos servidores da Secretaria de Saúde a ser deflagrada na sexta, 15. “O governo tem que achar uma saída para evitar a greve”, adiantou o Porta-Voz do governo, jornalista Rogério Wenceslau. A greve na Saúde será o primeiro abacaxi a ser descascado pela equipe econômica do governo Cameli.

. Não é difícil avaliar que, com o número de pretendentes à prefeitura de Rio Branco, a eleição será decidida no 2º turno.

. Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (indefinido), Mara Rocha (PSDB) e o coronel Ulisses (PSL) empurram a decisão para os dois turnos naturalmente

. Isto, sem falar em candidatos que começam a se apresentar somente agora, como é o caso do ex-deputado Jamyl Asfury, do PSC, anunciado no blog do Crica como mais uma peça no tabuleiro.

. O Progressistas ainda não se manifestou a respeito, mas, também terá seu candidato assim como alguns partidos nanicos.

. A população terá boas opções, democracia é isso!

. Em um eventual 2º turno quem tem a chave do cofre leva vantagem, ou seja, a prefeita e o candidato do governador.

. Só um problema a ser resolvido, todos os partidos precisam lançar candidatos a prefeito para eleger vereadores.

. O PC do B, por exemplo, pensa em lançar o deputado Jenilson Leite para disputar a prefeitura.

. O mesmo fará o PSC.

. Como vai ficar o PT no primeiro turno é uma incógnita.

. Agentes comunitários, de endemias e zoonoses serão beneficiados com reajustes em seus vencimentos por determinação da prefeita Socorro Neri (PSB).

. Quinta feira o projeto de lei será votado em caráter de urgência urgentíssima.

. Só lembrando que esses servidores já recebem acima do piso nacional que é de R$ 1.250,00.

. A prefeitura paga salário mais vantagens fixas totalizando R$ 1.420,00.

. Terão um acréscimo (este mês) de R$ 179,67, ou seja, eles passam a receber R$ 1.599,67 de vencimentos.

. É para começar, partir de agora, chamar a prefeita de mamãe; só mesmo uma mãe para conceder uma vantagem dessas em tempos tão bicudos.

. O novo líder da prefeita, vereador Rodrigo Forneck (PT), vai coordenar na Câmara a tramitação nas comissões CCJ e Orçamento e Finanças e votação final no Plenário.

. Só não precisa chamar o Fornekc de pai!

. Brincadeira a parte, façam o melhor no trabalho.

. A população de Rio Branco agradece!

. Deputados estaduais que criticaram de forma contundente a proposta de privatização do Hospital de Urgência e Emergência, estão com o bicho na capação.

. Isto porque o governador Gladson Cameli (Progressistas) comprou a ideia e quer apoio integral de sua base de apoio.

. No Distrito Federal já deu certo!

. Sabe o que é ser vice-líder de um governo, Capitu?

. Bucha!

. É ter que defender o indefensável, como por exemplo, a reforma da previdência que quer aposentar trabalhador a caminho da eternidade.

. É doído, hem?!

. A pessoa contribuiu 40 anos, mas tem que chegar nos 65 anos para se aposentar.

. Até a presente data a proposta de aposentadoria para os militares ainda não deu o ar de sua graça na Câmara Federal.

. Dei uma olhada na lista de pensão paga pelo povo acreano aos ex-governadores.

. Tem casos e casos!

. Alguns, por exemplo, é de um descaramento sem tamanho, uma pouca vergonha, uma indecência, um acinte ao povo pobre do Acre.

. Outros casos, não!

. Existe realmente uma real necessidade por uma questão até de sobrevivência, diria humanitária até.

. Muito embora o valor deveria ser de 50% do valor pago ao governador.

. A população de Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia, Epitaciolândia e na maioria dos municípios deveria fazer uma limpeza geral nas Câmaras Municipais não reelegendo mais ninguém em 2020.

. Ninguém fiscaliza nada, nem orçamento, nem ruas, nem educação, saúde, nem os prefeitos nem nada.

. Alguns edis vivem pedindo favores aos prefeitos, combustível, peça de carro, de trator, passagens, terrenos, almoços, festa de aniversário e etc…

. As Câmaras se transformaram em “Casas do Ócio”, apêndices do poder executivo.

. Bom, tem uma leva de jovens, inclusive mulheres, que sonham com a política.

. Chegou a hora de meter a cara!

. Bom dia!